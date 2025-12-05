الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة رمل أول بالإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد يوسف بربري، بيان الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأكدت اللجنة أن ما أعلنته يمثل حصراً عددياً فقط لأصوات اللجان الفرعية، ولا يعد إعلاناً للنتيجة النهائية، حيث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلان النتيجة الرسمية.

وأظهر الحصر العددي أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين بجميع لجان الدائرة بلغ 744 ألفاً و824 ناخباً، أدلى منهم 36 ألفاً و381 ناخباً بأصواتهم.

وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 29 ألفاً و237 صوتاً، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 7 آلاف و144 صوتاً.

وكشف الحصر العددي للأصوات عن تصدر ثلاثة مرشحين للسباق الانتخابي في جولة الإعادة، وهم: عمر جمال عمر محمد، وأحمد عبد المجيد أحمد محمد عيد، وحازم أحمد مصطفى عبد العزيز.

وجاءت تفاصيل الأصوات التي حصل عليها المرشحون وفقاً للحصر العددي كالتالي:

حصل عمر جمال عمر محمد على 19680 صوتاً، وأحمد عبد المجيد أحمد محمد عيد على 15457 صوتاً، وحازم أحمد مصطفى عبد العزيز على 14561 صوتاً.

كما حصل عفيفي كامل عفيفي إبراهيم على 8141 صوتاً، وفخر محمد محمد الجرحي على 7301 صوت، ومحمود عبد القادر رجب عسكر على 4713 صوتاً، ومنى حسن عبد ربّه سعيد على 4345 صوتاً.

وحصد محمد أحمد محمد عمر الغباشي 2469 صوتاً، وأشرف محمد عيسى شعبان 2093 صوتاً، وأحمد محمد عبد الظاهر محمد 1630 صوتاً، ورانيا محمود عرب محمود 1451 صوتاً، وشفيع عبد الحميد محمد عبد المنعم صالح 1388 صوتاً، ومجدي راغب البيومي أبو عوف 1269 صوتاً، وأحمد إبراهيم محمد الخميسي 1228 صوتاً، وهشام الدين عصران السيد محمد 1051 صوتاً، وسيد طه عبد الوهاب يوسف السروجي 934 صوتاً.

وكان استهل المستشار سعيد يوسف بربري كلمته بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنًا القيادة الحكيمة، كما وجه الشكر للقضاة المشرفين والأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن اللجنة وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأدارت العملية في إطار من الشفافية والحيادية التامة.