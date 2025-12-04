ننشر جدول فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان المنيا الدولي للمسرح

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان المنيا الدولي للمسرح، في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر الجاري، بمشاركة نخبة من الفنانين والمبدعين من مصر وعدد من الدول العربية، في إطار برنامج فني وثقافي شامل يهدف إلى دعم المواهب الشابة وتطوير قدرات صناع المسرح.



وتقام عروض المهرجان على مجموعة من أهم مسارح المحافظة، وتشمل: مسرح محافظة المنيا، مسرح تياترو الصعيد، مكتبة مصر العامة، مسرح الجزويت، والمسرح الروماني بكورنيش المنيا، وذلك لضمان وصول الفعاليات إلى أكبر عدد من الجمهور.



وأكد المخرج كيرو صابر، مؤسس ورئيس المهرجان، أن الدورة الحالية تحظى برعاية كريمة من اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن جميع العروض مجانية ومفتوحة للجمهور.



وأوضح صابر أن المهرجان سيشهد هذا العام احتفاءً خاصًا بنجوم المسرح المصري والعربي، حيث يتصدر قائمة المكرّمين الفنان الكبير أشرف عبدالباقي، إلى جانب كل من: محمد علي رزق – أمير صلاح الدين – هاني طاهر – أسامة طه – عماد التوني – أحمد عبد الوارث – رائد الزلفي – لويس المنياوي – الفنان العُماني عبد الله بن سالم بن شنون – والكاتبة رشا عبد المنعم.



ومن المقرر أن يواصل المهرجان الكشف عن جدول العروض وورش التدريب والندوات المصاحبة خلال الساعات المقبلة، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير يعكس مكانة المنيا كعاصمة للثقافة والفنون لعام 2025.