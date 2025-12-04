إنهاء أزمة بلبيس.. محافظ الشرقية يوجه بانتشال التماسيح من المصرف

وجه محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني الجهات المختصة بسرعة اتخاذ اللازم حيال التماسيح التي أثارت فزع المواطنين في نطاق مركز بلبيس بعدما انتشرت فيديوهات من قبل الأهالي عبر السوشيال ميديا توثق العثور عليها بمياه مصرف مائي.



من جانبه وجه المحافظ المهندس حازم الأشموني، محمد قاسم وكيل وزارة الري والدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطري، واللواء أحمد شاكر رئيس مجلس مدينة بلبيس، والمهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، وذلك للتنسيق مع الدكتور مجدي الحصري للمعاينة واتخاذ اللازم.





