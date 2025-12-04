"قلت لأخويا بس مسمعش".. شهادة عم المتهم في قضية المنشار تكشف مفاجأة

كشف عم المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المنشار" بالإسماعيلية، أنه سبق وحذّر والد المتهم من السلوكيات الرقمية لابنه، مشيرًا إلى أن المتهم كان يقضي ساعات طويلة على الهاتف ويتصفح مواقع إلكترونية دون أي رقابة.

وقال العم خلال استدعائه لسماع شهادته أمام النيابة: «قولت لأخويا ابنك بيقضي وقت طويل على التليفون وبيستخدم مواقع من غير مراقبة».

وأضاف أن والد المتهم لم يتعامل بجدية مع التحذيرات، ورد عليه بقوله: «ابني بيستخدم المواقع للتربح منها»، دون اتخاذ أي إجراء للحد من هذا الاستخدام غير المنضبط.

وفي سياق متصل، أجّلت محكمة جنح أول الإسماعيلية، اليوم، أولى جلسات محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه باستخدام صاروخ كهربائي إلى أشلاء والتخلص منها في مناطق متفرقة بالقرب من كارفور الإسماعيلية، إلى جلسة 25 ديسمبر الجاري.

وجاء قرار التأجيل بناءً على طلب محمد الجبلاوي، محامي أسرة المجني عليه، لسداد رسم الادعاء المدني واستكمال الإجراءات القانونية قبل بدء المحاكمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى الجريمة البشعة التي ارتكبها الطالب المتهم، بعد العثور على أجزاء من جثمان زميله داخل أكياس بلاستيكية بمحيط عدة مناطق. وأسندت النيابة العامة إلى والد المتهم اتهامات تتعلق بالتستر على نجله، وإخفاء أدلة الجريمة، وعدم الإبلاغ رغم علمه بتفاصيل الواقعة.

وفي جانب آخر من سير القضية، قررت محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد الديب وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الثلاثاء 9 الجاري، لتمكين الدفاع من الاطلاع وتقديم المستندات، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

وتعود أحداث الجريمة إلى أكتوبر الماضي، حين عُثر على جثمان تلميذ بالمرحلة الإعدادية داخل شقة زميله بمنطقة المحطة الجديدة، بعد تعرضه للقتل ثم التقطيع باستخدام منشار كهربائي. وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج المجني عليه واعتدى عليه بآلة حادة أودت بحياته، قبل أن يقوم بتقطيع الجثمان وإخفاء أجزاء منه.

كما جاء في تقرير الطب الشرعي وجود دلائل تشير إلى وجود تخطيط مسبق لعملية التقطيع، فيما أكدت النيابة العامة أن المتهم كان واعيًا ومدركًا لأفعاله أثناء ارتكاب الجريمة. وتستكمل المحكمة إجراءاتها وسماع المرافعات في الجلسة المقبلة وسط اهتمام واسع من الرأي العام.

