بشرى لأهالي البحيرة.. بدء تنفيذ مستشفى أبو المطامير على مساحة 5 أفدنة

سلمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، اليوم الأربعاء، أرض "تل أبو الجدور" إلى وزارة الصحة، تمهيدًا للبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى أبو المطامير المركزي، على مساحة 5 أفدنة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الخدمية، وعلى رأسها المشروعات الصحية، لما تمثله من أولوية قصوى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وذلك للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير خدمات طبية متكاملة تليق بأبناء المحافظة، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا والظهير الصحراوي.

وأوضحت محافظ البحيرة أن المستشفى الجديد من المقرر أن يخدم أهالي مدينة أبو المطامير والقرى التابعة لها، إلى جانب الظهير الصحراوي والمناطق المحيطة، بما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقليل الضغط على المستشفيات المجاورة.

وأضافت أن المشروع يمثل إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة، ويأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية الصحية، من خلال إنشاء وتجهيز مستشفيات حديثة، مدعومة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، مع توفير كوادر طبية مؤهلة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات العلاجية.