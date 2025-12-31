حبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه للمتهم بالاعتداء على معلم بالإسماعيلية

قضت محكمة جنح الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بحبس المتهم في واقعة الاعتداء على معلم داخل مدرسة المجاورة الإعدادية بنات بمدينة المستقبل، لمدة 3 سنوات مع تغريمه 5 آلاف جنية وتعويض 10 آلاف جنيه، وذلك بعد ثبوت إدانته بالاعتداء على المدرس باستخدام أداة حادة داخل الحرم المدرسي، مما تسبب في إصابته بجروح في الرأس والوجه.

وكانت نيابة مركز الإسماعيلية قد قررت في وقت سابق تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إخلاء سبيل والدته، على خلفية واقعة الاعتداء التي أسفرت عن إصابة المعلم بجرح في الرأس باستخدام مقص حديدي. وطلبت جهات التحقيق حينها سرعة إجراء تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وإعادة عرض المتهم مرفقًا بنتائج تلك التحريات.

واستمعت المحكمة خلال الجلسات السابقة إلى هيئة الدفاع عن المتهم، والتي طالبت بالحصول على مقطع الفيديو الكامل للواقعة دون اجتزاء لبيان حقيقة الاعتداء، بالإضافة إلى تشكيل لجنة متخصصة لفحص المقطع كاملًا، وإخضاع المجني عليه للكشف الطبي الشرعي، مؤكدة عدم تناسب الأداة المستخدمة مع حجم الإصابة المثبتة في التقرير الطبي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اقتحام شخص يُدعى “خالد. أ. ع” مقر مدرسة المجاورة الإعدادية بنات بمدينة المستقبل، حيث اعتدى باستخدام أداة حادة مقص على أحد المعلمين داخل المدرسة، ما أدى إلى إصابته بجروح متفرقة في الوجه والرأس، وفقًا لتقرير أمني صادر عن مديرية الأمن.

وعقب تلقي البلاغ، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتحرير المحضر رقم 13974 لسنة 2025 جنح أبوصوير، فيما جرى نقل المعلم المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ومتابعة حالته الصحية.

وفي سياق متصل، أصدرت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية بيانًا أكدت خلاله متابعة أيمن موسى، وكيل الوزارة، للحالة الصحية للمعلم أحمد حسن عبدالعزيز، مع تكليف علاء عنان، مدير الإدارة التعليمية، بمتابعة مستمرة للحالة وتقديم كافة سبل الدعم. وشدد البيان على أن الواقعة تخضع لإجراءات قانونية مشددة بعد ضبط الجاني، باعتبار ما حدث خروجًا عن القيم والمبادئ التعليمية ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف المجتمعية.

ويأتي الحكم في ضوء تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدي لأي اعتداء يستهدف العاملين بالمؤسسات التعليمية، واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية البيئة المدرسية وصون كرامة المعلمين