مشاجرات وحوادث تحرش.. غلق قاعة أفراح بشبرا الخيمة بعد حفل كروان مشاكل

نفذت مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، قرار غلق إحدى قاعات الأفراح الكائنة بدائرة القسم، لقيامها بممارسة النشاط بدون ترخيص، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها خلال حفل زفاف أحد صناع المحتوى المعروفين.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، أن مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت تدافع عدد من المواطنين أمام القاعة، بزعم اندلاع حريق بسيارة صانع المحتوى كروان مشاكل.

وبالفحص وجمع المعلومات، بقيادة المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تبين أنه بتاريخ 29 الجاري وأثناء إقامة حفل الزفاف، تجمع عدد كبير من المواطنين أمام القاعة لالتقاط الصور، ما أدى إلى حدوث تدافع أسفر عن تلفيات داخل القاعة، بالإضافة إلى وقوع مشاجرات وحوادث تحرّش بالفتيات.

تمكنت القوات من ضبط 12 شخصًا متورطًا في التلفيات وحوادث التحرش، كما جرى صرف المتواجدين بالقاعة دون حدوث أي خلل بالأمن العام. وتبين أيضًا أن القاعة تُدار بدون ترخيص، وتم ضبط مالكيها وعددهم 4 أشخاص.

وبشأن السيارة المتداولة في مقاطع الفيديو، تبين أنها مملوكة لشقيق صانع المحتوى، الذي أقر بأن أحد أصدقائه أشعل قطعة ألعاب نارية داخلها أثناء استقلاله لها، ما أدى إلى تطاير شرر وحدوث اشتعال بسيط، وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأُخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.