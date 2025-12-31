رئيس جامعة بنها يتفقد الوحدات الإنتاجية بكلية الزراعة بمشتهر

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية موسعة داخل عدد من الوحدات والمزارع الإنتاجية بكلية الزراعة بمشتهر، وذلك في إطار متابعة سير العمل وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية للجامعة، ورافقه خلال الجولة الدكتور محمود الزعبلاوي عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

واستهل رئيس الجامعة، جولته بتفقد المساحات المنزرعة بمحصول القمح، والتي تقدر بنحو 35 فدانًا، وذلك في إطار دعم خطة الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. كما تفقد الصوب الزراعية بالكلية، موجها بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها، والاستغلال الأمثل للصوب غير المستغلة.

وشملت الجولة أيضًا تفقد حصاد السمك البلطي بالمزارع التابعة للكلية، حيث وجه الدكتور ناصر الجيزاوي بضرورة تنويع إنتاج الجامعة من الأسماك، عقب التجربة الناجحة في المزارع المفتوحة، من خلال تخصيص المزارع المغلقة لإنتاج الجمبري إلى جانب أسماك البلطي.

كما تفقد رئيس الجامعة، برامج التدريب العملي للطلاب داخل مزارع الكلية، والتي تهدف إلى ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي وإكساب الطلاب المهارات العملية اللازمة لسوق العمل. وتابع كذلك زراعة أصناف عالية الإنتاجية من النخيل، منها النخيل البارحي والحياني، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن الوحدات والمزارع الإنتاجية بكليتي الزراعة والطب البيطري تمثل ركيزة أساسية في تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة للطلاب، مشددًا على أهمية أن يتواكب ذلك مع تحقيق عائد اقتصادي مناسب يتناسب مع حجم الأصول والإمكانات المتاحة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم إنشاء منفذ شركة «بداية» لتسويق خدمات جامعة بنها بمجمع الكليات، بهدف بيع المنتجات الغذائية، واللحوم، والدواجن، والأسماك، لمنسوبي الجامعة والمجتمع المحلي، وبأسعار مناسبة تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز دور الجامعة الخدمي والتنموي.