إنقاذ عين مريضة بعد جراحة معقدة في مستشفى سوهاج الجامعي

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، نجاح فريق طبي بقسم طب وجراحة العيون بمستشفيات سوهاج الجامعية في إجراء جراحة معقدة لاستئصال ورم سرطاني بمحجر العين لسيدة تبلغ من العمر 59 عامًا، استغرقت أكثر من 3 ساعات، وتم خلالها استئصال الورم بالكامل مع الحفاظ على مقلة العين.

ومن جانبه، أكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن هذا النجاح يعكس الكفاءة العلمية والعملية لأطباء قسم العيون، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تشهد تطورًا ملحوظًا في إجراء الجراحات الدقيقة والمعقدة.

وأوضح الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن إدارة المستشفيات مستمرة في دعم الفرق الطبية وتوفير بيئة عمل آمنة تُسهم في تقديم أفضل خدمة علاجية للمرضى.

وقال الدكتور الأحمدي حمد السمان رئيس قسم طب وجراحة العيون، إن الجراحة أُجريت بعد تقييم دقيق للحالة، ونجح الفريق في استئصال الورم بالكامل مع الحفاظ على العين ووظائفها.

ضم الفريق الطبي بقسم طب وجراحة العيون: الدكتور علي محمود إسماعيل الأستاذ المتفرغ بالقسم، الدكتور هيثم ثابت مدرس، الدكتورة مريم عبد الموجود مدرس مساعد، والدكتورة أميرة الدسوقي والدكتور عمرو محمد حسن أطباء مقيمين بالقسم، ومن فريق التخدير الدكتور خالد حسان أستاذ التخدير، الدكتورة آية عطيفي مدرس مساعد، الدكتور محمد اليمني طبيب مقيم.