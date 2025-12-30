"بسبب البقسماط".. تسمم 4 أطفال أشقاء في المنوفية

شهدت قرية كفر أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حالة من القلق عقب إصابة أربعة أطفال أشقاء باشتباه تسمم غذائي، جرى على إثره نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بوصول أربعة أطفال من أسرة واحدة إلى المستشفى وهم يعانون من أعراض مرضية شديدة، تمثلت في قيء مستمر وآلام حادة بالبطن.

وتبين أن الأطفال شعروا بحالة إعياء مفاجئة عقب تناولهم "بقسماط" جرى شراؤه من أحد المخابز بالقرية، ما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا ونقلهم لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأكد مصدر طبي أن الحالة الصحية للأطفال مستقرة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تقرر تحويلهم إلى قسم السموم بالمستشفى الجامعي لإجراء التحاليل الطبية اللازمة، وتحديد سبب الاشتباه في التسمم بدقة، مع تقديم الرعاية الطبية المتخصصة لهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.