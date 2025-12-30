وصول رمضان صبحي لمحكمة الجنايات للنطق بالحكم في قضية التزوير | فيديو

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

وصل منذ قليل اللاعب رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، إلى مقر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك تمهيدًا لنظر جلسة النطق بالحكم في القضية المتهم فيها رفقة ثلاثة آخرين بتزوير محررات رسمية داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وتنظر محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، القضية برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، رؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر علي، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية خلال جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر.

وشهدت الجلسات السابقة حضور المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة من قوات ترحيلات مديرية أمن الجيزة، حيث واجهت هيئة المحكمة المتهمين بما ورد في أمر الإحالة، وأنكروا جميعًا الاتهامات المنسوبة إليهم. كما سأل رئيس المحكمة اللاعب رمضان صبحي عن مهنته، فأجاب: "لاعب كرة قدم".

وخلال جلسات المحاكمة، قدمت هيئة الدفاع عن اللاعب وباقي المتهمين دفوعها القانونية، والتي ارتكزت على انتفاء القصد الجنائي وعدم توافر أركان جريمة التزوير، فضلًا عن بطلان إجراءات الضبط والتحقيق. كما قامت المحكمة بفض الأحراز الخاصة بالقضية، والاستماع إلى مرافعات الدفاع، قبل أن تقرر حجز الدعوى للحكم.

وكانت المحكمة قد أمرت في إحدى الجلسات السابقة بإيداع اللاعب رمضان صبحي داخل قفص المحكمة، أسوة بباقي المتهمين، قبل بدء نظر الجلسة، كما تغيب محامي المتهم الرابع عن إحدى الجلسات، فيما حضر باقي أعضاء هيئة الدفاع.

وفي سياق متصل، حرص اللاعب شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز، على حضور إحدى جلسات المحاكمة لمؤازرة زميله رمضان صبحي، مؤكدًا ثقته في نزاهة القضاء المصري، قائلًا: "واثقين في القضاء المصري، وإن شاء الله الحق هيبان والعدل هياخد مجراه".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو الماضي، عندما تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من اللاعب رمضان صبحي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، وبفحص تحقيق الشخصية تبين عدم تطابق البيانات، ما دفع إدارة المعهد إلى التحفظ على الشخص وتحرير محضر بالواقعة.