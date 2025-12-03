بقرص غلة.. انتحار طفل بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقى طفل يبلغ من العمر 14 عامًا مصرعه مساء اليوم الأربعاء، بعد تناوله قرص غلة بقرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول الطفل "عبد الرحيم م.ب" إلى مستشفى الفرافرة المركزي في حالة صحية حرجة بعد تناوله قرص الغلة.

تم عمل غسيل معدة للطفل، إلا أنه فارق الحياة نتيجة سوء حالته الصحية.

وتم وضع جثة الطفل بمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارٍ انتداب طبيب من مفتشية الصحة لإعداد التقرير المبدئي، وتحرير محضر بالواقعة.