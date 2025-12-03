إصلاح عاجل لكسر خط مياه بشارع الوحدة في غرب شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجح حي غرب شبرا الخيمة في التعامل السريع مع كسر خط المياه بشارع الوحدة، حيث تابعت الدكتورة سلوى أبو العينين، رئيس الحي، ونائبا الرئيس محمود عدوان وياسر إبراهيم، أعمال الإصلاح ميدانيًا منذ الساعات الأولى.

وجرى التنسيق الفوري مع الجهات المعنية، ما أسفر عن السيطرة على العطل وإصلاحه بسرعة لضمان استمرار ضخ المياه للمواطنين دون انقطاع.

وأكد مسؤولو الحي أن المنطقة ستُدرج ضمن الخطة الاستثمارية لتحسين شبكات المياه والبنية التحتية بما يمنع تكرار الأعطال مستقبلًا.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الحي على التدخل العاجل في مثل هذه الحالات، وتقديم خدمات مستقرة وآمنة للأهالي.