ضبط سيارة محملة بـ 2 طن سولار مهربة بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تمكنت مديرية التموين بالوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، من ضبط سيارة محمّلة بكمية كبيرة من السولار تقدر بنحو 2 طن سولار وذلك في إطار الجهود المشدّدة لمكافحة تهريب المواد البترولية.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، إن الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحرصًا على حماية المال العام، وتشديد الرقابة على المواد البترولية المدعمة .

وأكدت مدير عام التموين بالمحافظة ، أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًة على أن التموين لن يتهاون في مواجهة أي محاولات للإضرار بأمن وسلامة المواطنين، أو العبث بسوق الوقود.

كما أشارت إلى استمرار الحملات الرقابية لمنع تهريب المواد البترولية والتربح غير المشروع منها.