ضبط 5 أطنان "بن مغشوش" بمطحن سري في الخانكة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وجهت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية ضربة موجعة لمافيا غش الأغذية، بعدما تمكنت حملة تفتيشية مكبرة من ضبط 5 أطنان من "البن" المغشوش وغير المطابق للمواصفات، مخزنة داخل مطحن يدار "بدون ترخيص" في منطقة الخانكة.

الحملة التي استهدفت تأمين "الغذاء الآمن" للمستهلك، انطلقت بتوجيهات مباشرة من الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، حيث تم تشكيل فريق عمل ميداني تحت إشراف الدكتور حاتم الشامي، مدير الإدارة الصحية بالخانكة.

ونُفذت المداهمة بالتنسيق العالي بين إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بقيادة الدكتور محمد علي ومراقب عام الأغذية محمد صبحي، وبين فريق مكتب أغذية الخانكة بقيادة إيهاب الفريد ومفتش الأغذية مينا يوسف.

قائمة المخالفات: "بيئة غير آمنة"

كشفت عملية التفتيش الدقيقة داخل المطحن عن سلسلة من المخالفات الجسيمة التي استوجبت التحرك القانوني الفوري، وتضمنت:

- غش تجاري: ضبط 5 أطنان من البن مجهول المصدر وغير المطابق للمواصفات القياسية.

- إدارة غير شرعية: تبين أن المنشأة تدار بدون ترخيص رسمي من الجهات المعنية.

- خطر صحي: رصد نقص حاد في الاشتراطات الصحية اللازمة لبيئة التصنيع الغذائي، مما يعرض المنتج للتلوث.

- غياب الأهلية الصحية: تحرير محضر للمسؤول عن المكان لعدم حمله "شهادة صحية" تثبت خلوه من الأمراض المعدية.

الإجراءات القانونية الرادعة

تحفظت الحملة على الكميات المضبوطة (الـ 5 أطنان) لمنع تداولها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

كما رفعت الحملة مذكرة عاجلة توصي بـ "الغلق الإداري" للمطحن، لضمان عدم عودته للعمل في ظل هذه الظروف التي تهدد الصحة العامة.

وأكدت مديرية الصحة بالقليوبية في ختام بيانها، أن هذه الحملات ليست استثنائية، بل هي نهج مستمر لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لأي محاولات للتلاعب بصحة المواطنين.

(تعليق الصورة: صورة التقطت داخل المصنع المخالف بالخانكة)