الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبلت مديرية العمل بالإسماعيلية، برئاسة الدكتور أيمن شعبان، مدير المديرية، وفدًا من إحدى الشركات العاملة في مجال الملابس الجاهزة، والتي تستعد لبدء تشغيل مصنع جديد من المقرر افتتاحه خلال شهر مارس المقبل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة.

وتناول اللقاء الاتفاق على قيام مديرية العمل بدورها في مجالات التدريب المهني والتشغيل، وترشيح العمالة المؤهلة وفقًا لاحتياجات المصنع، بما يحقق التوازن بين متطلبات العملية الإنتاجية وضمان حقوق العامل، ووفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وأكد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية أن المديرية تتبنى رؤية تقوم على الانتقال من الدور الإداري التقليدي إلى دور تنموي فاعل، يسهم في تحويل المشروعات الاستثمارية إلى فرص عمل حقيقية ومستدامة، ويعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمستثمر والعامل.

وعلى جانب آخر، استقبلت مديرية العمل وفدًا من قيادات الجامعة العمالية لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بحضور الدكتور هشام سمارة، عميد فرع الجامعة العمالية بالإسماعيلية، حيث جرى بحث آليات تعزيز التعاون الفعّال بين المديرية والجامعة في مجالات التدريب والتأهيل، وإعداد برامج ودورات متقدمة تستهدف رفع كفاءة القوى العاملة بالمحافظة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

كما تناول اللقاء استعراض برامج التوعية والتثقيف العمالي، وبحث سبل دعم وتنفيذ المبادرات التي تسهم في تطوير مهارات العمال وتعزيز قدراتهم المهنية.

وتهدف هذه الجهود إلى توفير فرص عمل حقيقية وتحسين جاهزية العمالة لسوق العمل، من خلال التنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، بما يسهم في رفع معدلات التشغيل، ودعم الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي.