إعلان الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة في الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

أعلن المستشار سعيد خاطر، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة بالفيوم، والتي تضم مراكز أبشواي والشواشنة ويوسف الصديق، نتيجة الحصر العددي، وجاءت كالتالي:

بلغ عدد من لهم حق الانتخاب بالدائرة 472 ألفًا و685 صوتًا، بينما بلغ عدد الناخبين الذين حضروا الانتخابات وأدلوا بأصواتهم 102 ألفًا و341 صوتًا، منها 6 آلاف و513 صوتًا باطلة، ليصبح مجموع الأصوات الصحيحة 95 ألفًا و811 صوتًا.

وجاءت الحصر العددي لعدد الأصوات التي حصل عليها المرشحين على النحو التالي:

المرشح يوسف أحمد الصاوي، المعروف بـ يوسف الشاذلي عن حزب مستقبل وطن، حصل على 55 ألفًا و123 صوتًا.

المرشح علاء السيد محمود جاب الله، المعروف بـ علاء جاب الله عن حزب الجبهة الوطنية، حصل على 54 ألفًا و184 صوتًا.

المرشح مصطفى محمد عبد الله مؤمن، المعروف بـ المهندس مصطفى مؤمن (مستقل)، حصل على 43 ألفًا و204 أصوات.

المرشح محمد عبد الحميد جودة تعيلب، المعروف بـ اللواء محمد تعيلب (مستقل)، حصل على 39 ألفًا و131 صوتًا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تمثل الحصر العددي للأصوات، بينما الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المفوض لها إعلان النتيجة النهائية.