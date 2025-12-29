إعلان

مأساة بالمنيا.. العثور على أب وأبنائه الثلاثة جثثًا هامدة داخل المنزل

كتب : جمال محمد

11:48 ص 29/12/2025

جثة - أرشيفية

المنيا- جمال محمد:

في واقعة مأساوية شهدتها إحدى قرى مركز المنيا، عثر أهالي قرية بني أحمد الغربية، اليوم الاثنين على أب وأبنائه الثلاث متوفين داخل منزلهم في ظروف غامضة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا من الأهالي يفيد بالعثور على محمود أحمد، 49 عامًا، وأبنائه الثلاثة متوفين داخل المنزل.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، لحين انتداب الطبيب الشرعي لإجراء التشريح وبيان سبب الوفاة، سواء كان اختناقًا بالغاز أو تسممًا أو أي سبب آخر.

كما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول المنزل لحين استكمال التحريات.

واقعة مأساوية الأجهزة الأمنية مديرية أمن المنيا مستشفى صدر المنيا النيابة العامة

