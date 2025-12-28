الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية أن الدولة المصرية تتحرك وفق استراتيجيات ثابتة وخطط مدروسة في كافة المجالات، سواء في المشروعات القومية أو في قطاعات التخطيط الاقتصادي والعمراني.

وأوضح المحافظ أن الإسكندرية تشهد حاليًا تنفيذ أكثر من 13 مشروعًا حيويًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 303 مليارات جنيه، مؤكدًا أن مشروع تطوير الترام هو أحد هذه المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تغيير وجه المحافظة بالكامل.

وشدد محافظ الإسكندرية على أن هذه الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في "العاصمة الثانية" ستعود بالنفع المباشر وغير المباشر على المواطنين، من خلال توفير فرص عمل واسعة وتنشيط سوق العمل المحلي، مؤكداً أن هذه الجهود التنموية ستؤتي ثمارها المرجوة في القريب العاجل.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، لمتابعة سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة التي تجرى بدائرة الرمل في انتخابات مجلس النواب 2025.