بلا ملامح.. الأمواج تقذف جثة غريق مجهول على شاطئ قرية سياحية بالسويس

عثر العاملون باحدى القرى السياحية في السويس على جثة لشخص بالغ دفعتها الأمواج إلى الشاطئ ظهر اليوم الأحد، ونقل رجال الإسعاف الجثمان إلى مشرحة السويس العام تحت تصرف جهات التحقيق.

كانت الاجهزة المعنية تلقت بلاغا من العاملين بالقرية السياحية يفيد ظهور جثمان فوق الرمال على شاطئ القرية السياحية، وعلى الفور جرى التنسيق مع إسعاف السويس ووجه الدكتور مينا فوزي مدير الإسعاف سيارة من أقرب نقطة ارتكاز لنقل الجثمان.

وكشفت المعاينة ان الأمواج ألقت بالجثمان على شاطئ قرية سانتا كلوز على الضفة الشرقية خليج السويس بالقرب من منطقة عيون موسى، وأفاد الفحص المبدئي أن المتوفى قضى أيام في البحر، حتى أضاع الملح ملامح الجثمان، ولم يعثر بحوزته على أية أوراق أو ما يثبت هويته.

وانتقلت قوة من مباحث قسم الجناين لموقع البلاغ، وتكثف مباحث السويس جهودها للتوصل لهوية المتوفى، مع مراجعة بلاغات التغيب والمفقودين، وقررت جهات التحقيق انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان عمر المتوفى وسبب الوفاة وتوقيتها وما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.