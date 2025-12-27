الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة عاطل متهم بقتل زوجته طعنًا بسلاح أبيض، إلى جلسة 30 ديسمبر الجاري، وذلك للمرافعة وحضور المتهم، بعد تعذر نقله إلى مقر المحكمة.



صدر القرار برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ، وعضوية المستشارين طارق الصيرفي، وشريف جبر، وعمر سليم، وسكرتارية أحمد يوسف حجاج.

وتعود وقائع القضية رقم 9482 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بمنطقة كرموز.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها "ر.ال.ع" كانت متزوجة من المتهم "م.ر.ع" وأنجبت منه طفلين، إلا أن خلافات زوجية نشبت بينهما بعد توقفه عن الإنفاق على الأسرة وتركه المنزل لمدة عامين، ما دفعها للعمل لتوفير احتياجات طفليها، كما أقامت دعوى قضائية للمطالبة بالنفقة.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم هدد زوجته مرارًا عبر الهاتف لإجبارها على التنازل عن حقوقها، ويوم الواقعة اقتحم شقتها ليلًا وكسر الباب، واعتدى عليها بسكين طعنًا حتى فارقت الحياة، ثم استل سكينًا آخر من المطبخ واستكمل الاعتداء.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات التي قررت تأجيل نظر القضية لاستكمال المرافعة وحضور المتهم.