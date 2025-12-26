أنبوبة غاز وسلاح أبيض.. اعترافات مثيرة للمتهمين بإشعال مقهى بطوخ

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت اعترافات المتهمين في واقعة اقتحام أحد المقاهي بقرية الدير التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، أن سبب الواقعة يعود إلى خلاف على أسعار المشروبات، مؤكدين أنهم لم يقصدوا الاعتداء على أي شخص، وأن هدفهم اقتصر على التهديد والترويع فقط.

وأوضح المتهمون خلال التحقيقات أنهم كانوا يجلسون داخل المقهى، قبل أن ينشب خلاف كلامي مع أحد العاملين بسبب الأسعار، وتطور الأمر إلى مشاجرة تدخل على إثرها صاحب المقهى وقام بطردهم خارج المكان، ما أثار غضبهم ودفعهم للعودة مرة أخرى حاملين أسلحة بيضاء وأنبوبة غاز لتخويف صاحب المقهى ورواده، دون نية لإحداث إصابات.

وأشارت التحقيقات إلى أن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر المتهمين داخل المقهى وهم يحملون أسلحة بيضاء وأنبوبة غاز، ما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين ورواد المكان.

وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، من المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بشأن رصد الفيديو المتداول، وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية فحصه وتحديد هوية المتورطين.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط 3 متهمين، وأقروا بصحة ما ورد في اعترافاتهم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الرابع الهارب.

وأكدت التحريات أن الواقعة اقتصرت على الترويع فقط، ولم تسفر عن أي إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

