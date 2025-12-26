إعلان

‬تحت شعار "علمني حرفة".. جنوب سيناء تطلق دورات تدريبية للأعمال اليدوية (صور)

كتب : رضا السيد

03:23 م 26/12/2025
جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، فعاليات الدورات التدريبية للأعمال اليدوية بمركز شباب الترابين، تحت شعار "علمني حرفة".

تأتي هذه الدورات ضمن جهود الإدارة المركزية لتمكين الشباب "الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة" بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع المديرية، بهدف تشجيع الشباب على التدريب المهني والحرفي، وإعدادهم وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الدورة تتضمن برامج تدريبية متخصصة لتأهيل السيدات لسوق العمل، والمساهمة في إقامة مشروعات صغيرة تسهم في زيادة دخل أسرهن، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم معارض لعرض وتسويق هذه المنتجات دعمًا وتشجيعًا لهن.

وأوضح وكيل الوزارة أن التدريب خلال الدورة يُقدَّم بواسطة مدربات على أعلى مستوى في مجال حرف التطريز والمشغولات اليدوية، مؤكّدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية مهارات الفتيات والمرأة المصرية، ونشر ثقافة العمل الحر، وتدريب الشباب على المهن الحرفية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل.

وأشار "فتحي" إلى أن فعاليات اليوم شملت تعريف المشاركين بأساسيات التطريز، وأنواع الخيوط المستخدمة، وكيفية تطريز الثوب البدوي، إلى جانب الشرح العملي لكيفية عمل الإكسسوارات، مع التركيز على أهمية هذه الحرف كمشروعات صغيرة يمكن أن تُدرّ دخلاً وتفتح فرصًا للعمل الحر.

تأتي هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

محافظ جنوب سيناء مديرية الشباب والرياضة الدورات التدريبية للأعمال اليدوية مركز شباب الترابين علمني حرفة

