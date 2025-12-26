جنوب سيناء - رضا السيد:

تنافست المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ في تقديم برامج ترفيهية متنوعة للاحتفال بالكريسماس، مما أضفى أجواءً مبهرة استمتع بها آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، وزاد من ثقتهم في منظمي السياحة بالمدينة وجعلها وجهة مفضلة لهم.

- ارتفاع نسبة الإشغالات السياحية

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن القطاع السياحي في شرم الشيخ شهد طفرة خلال عام 2025، وتجاوزت نسبة الإشغال السياحي فيها 98%، خاصة بالتزامن مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين السائحين أمنياً وصحياً، وتوفير كافة سبل الراحة والخدمات عالية المستوى.

وأكد المحافظ أن منتجعات جنوب سيناء بشكل عام، وشرم الشيخ بشكل خاص، أصبحت مقصدًا سياحيًا عالميًا يقصده آلاف السائحين يوميًا للاستمتاع بأجوائها الدافئة وتعدد مقاصدها السياحية التي تناسب جميع الأذواق.

- عروض متنوعة خلال احتفالات الكريسماس

أوضح الخبير السياحي ماجد توفيق أن شرم الشيخ تمتلك مقومات سياحية فريدة، وأن المنتجعات تركز على تقديم عروض متنوعة خلال احتفالات الكريسماس، مما يترك أثرًا إيجابيًا لدى السائحين ويجعلهم يثقون بوجود تجارب مختلفة كل عام.

- بابا نويل يوزع الهدايا برًا وبحرًا وجوًا

أوضح توفيق أن عروض "بابا نويل" تعد من أبرز الأنشطة الترفيهية، حيث يقوم بعض العاملين بارتداء زي بابا نويل وتوزيع الهدايا على السائحين في حمامات السباحة، أو على الجمال والجولات داخل حديقة الفندق، أو حتى عبر المراكب أثناء ممارسة الألعاب المائية، مما أضفى أجواء كرنفالية ممتعة للأطفال والكبار.

- تمثيل واقعي لمذبح السيد المسيح

أضاف أحمد مجدي طلالة، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، أن العاملين استحدثوا فقرة تمثيلية للمذبح، حيث تم تخصيص ركن في الريسبشن لإقامة المذبح، مع فتاة تمثل السيدة مريم العذراء حاملة الطفل يسوع، وشابان يقفان على يمينه يحملان الهدايا، وفتاة ترتدي زي الملائكة على يساره، وأطفال يرتدون ملابس ملائكة حول المذبح، وسط موسيقى احتفالية والتقاط صور تذكارية للسائحين.

- موكب الثلاثة ملوك والنافورة الراقصة

أكد رامي رزق الله، مسؤول قطاع سهو سكوير، أن فعاليات موكب "الثلاثة ملوك" تعد من أبرز عروض الكريسماس، حيث يركب الملوك الثلاثة الجمال حاملين الهدايا، اللبان والمر، ويرافقهم بابا نويل لتوزيع الهدايا، مما يمثل رحلة ميلاد السيد المسيح بشكل كرنفالي تفاعلي.

وأشار "رزق الله" إلى أن عروض النافورة الراقصة ومهرجان كرنفال سهو سكوير تعد من أبرز البرامج الاحتفالية العالمية التي تجذب السياح من مختلف الجنسيات، وتزيد من تميز شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية خلال موسم الأعياد.