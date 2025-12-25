إعلان

6 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق دمياط بالدقهلية

كتب : رامي محمود

11:06 م 25/12/2025

إسعاف - أرشيفية

أصيب 6 أشخاص جراء انقلاب سيارة ميكروباص على طريق (المنصورة - دمياط) الغربي، أمام قرية كفر الحطبة التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق المذكور "دائرة المركز".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص من مستقلي السيارة إثر الحادث.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي الدعم الطبي اللازم، وتحرر عن ذلك محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث طريق دمياط انقلاب ميكروباص حوادث الدقهلية مستشفى شربين

