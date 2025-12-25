واصل الدكتور طه عاشور، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم، بحضور الدكتور محمد هيكل، عميد الكلية، ووكلاء الكلية.

وخلال جولته، اطمأن الدكتور عاشور على توافر سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب أثناء أداء الامتحانات، كما تأكد من التزام الكلية بكافة إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل لجان الامتحانات، حرصًا على سلامة الطلاب.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن هذه الجولات التفقدية تأتي في إطار الحرص على المتابعة الميدانية الدائمة لضمان سير الامتحانات على أكمل وجه، وحل أي مشكلات قد تواجه الطلاب أو الكلية أثناء فترة الامتحانات.

كما شملت جولة الدكتور طه عاشور تفقد وحدة إنتاج المنظفات المنزلية بالكلية، والتي تهدف إلى خدمة المجتمع المحلي، بالإضافة إلى زيارة المعمل المركزي الذي يضم عددًا من الأجهزة العلمية لتقديم الخدمات البحثية للباحثين بالجامعة.