أب يشعل النار في نجله بمساعدة شقيقه بمدينة ديرب نجم بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

تحولت الخلافات الأسرية بمدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية إلى جريمة مروعة، بعدما أقدم أب، بمساعدة نجله الآخر، على إشعال النيران في جسد نجله، ما أسفر عن إصابته بحروق من الدرجة الخطيرة بلغت نسبتها 45%، وتم نقله إلى مستشفى ههيا للحروق لتلقي العلاج.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلافات أسرية بين الأب ونجله المجني عليه، تطورت إلى مشاجرة دامية، أقدم خلالها الأب، ويدعى "ج"، بمساعدة نجله "ر. ج"، على سكب مادة بترولية (جاز) على جسد نجله الآخر وشقيق الأخير، المدعو محمد. ج، البالغ من العمر 38 عامًا، ثم إشعال النيران فيه، ما أدى إلى إصابته بحروق بالغة في أنحاء متفرقة من جسده.

وتم نقل المصاب في البداية إلى المستشفى العام عقب إبلاغ الأهالي، ثم جرى تحويله إلى مستشفى ههيا للحروق بالشرقية نظرًا لخطورة حالته الصحية.

وألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم القبض على الأب ونجله المتهمين، حيث جرى إخلاء سبيل الأب، والتحفظ على الابن المتهم بإشعال النيران في شقيقه، لمباشرة التحقيقات وبيان ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية أن الخلافات الأسرية السابقة كانت سببًا مباشرًا في إشعال الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 29742 لسنة 2025 بديرب نجم، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

ولا يزال المجني عليه محمد. ج يتلقى العلاج داخل مستشفى الحروق، ويعاني من حروق بنسبة 45%.