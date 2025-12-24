محافظ الدقهلية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ 23 عزبة في 9 مراكز

الدقهلية - رامي محمود:

اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، الأحوزة العمرانية لـ 23 عزبة في 9 مراكز بالمحافظة، هي: شربين، المنصورة، المنزلة، بني عبيد، دكرنس، منية النصر، نبروه، ميت سلسيل، وتمي الأمديد.

وأكد محافظ الدقهلية الانتهاء من الأحوزة العمرانية تباعًا على مستوى مراكز المحافظة، حرصًا على مصالح المواطنين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، ودعم وزارة التنمية المحلية، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى أنه يبذل كل الجهود لإنهاء جميع الأحوزة العمرانية بالقرى والعزب في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن هذه المخططات تساهم بشكل كبير في حل مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، وتلبي احتياجات ومطالب المواطنين، وفق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.

من جانبها، قالت المهندسة مها صبري، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، إن العمل يُجرى على قدم وساق لإنهاء كافة الأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وكافة الجهات المختصة، للانتهاء من الأحوزة في مختلف المناطق تباعًا، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ.