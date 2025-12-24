إعلان

انتشال جثة شاب يحمل جنسية دولة عربية بترعة في الدقهلية

كتب : رامي محمود

08:58 م 24/12/2025

انتشال جثة شاب يحمل جنسية دولة عربية بترعة في الدق

الدقهلية - رامي محمود:

تكثف مباحث قسم شرطة ميت غمر جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية، طافية بترعة أرض الجزيرة. وقد جرى استخراج الجثمان وإيداعه ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر بعثور بعض الأهالي على جثة شاب طافية بالترعة المارة بأرض الجزيرة، ضمن دائرة القسم.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ، برفقة قوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثمان، وتبين أنه يدعى "م. م. ك"، 20 عامًا.

جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ميت غمر العام، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو سقوط بالمياه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

