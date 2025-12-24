بينهم رضيع.. انتشال 3 مصابين في انقلاب ميني باص بترعة بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع الأهالي من انتشال 3 مصابين، بينهم طفل رضيع لم يتجاوز عمره 28 يومًا، إثر سقوط سيارة ميني باص بمياه ترعة على طريق المقطع بنطاق مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من بعض الأهالي بسقوط سيارة ميني باص بمياه ترعة على طريق المقطع ضمن دائرة المركز.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة، وسيارات الإسعاف، وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتبين سقوط السيارة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانحراف المركبة.

وتسبب الحادث في إصابة كل من:

- زينب السيد أبو النور الشحنة، 55 عامًا، معلمة بمدرسة الشبول الابتدائية، مصابة بكدمات بالجسم.

- سماح الداودي زرمبة، 28 عامًا، ربة منزل بالشبول، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

- أحمد محمد رضا الفقي، رضيع يبلغ 28 يومًا، فضلاً عن السائق الذي تمكن من القفز من السيارة قبل سقوطها.

جرى إدخال الطفل الرضيع إلى حضانة مستشفى المنزلة، والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.