بمواصفات عالمية.. انطلاق تطوير ستاد المنيا الرياضي

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، عن البدء الرسمي لأعمال تطوير ستاد المنيا الرياضي "سيتي كلوب"، وذلك خلال اجتماعه بوفد شركة استادات للاستثمار الرياضي لمناقشة اللمسات النهائية للمشروع الضخم.

شهد اللقاء الذي حضره الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، استعراضًا شاملًا للمخططات الهندسية والرسومات النهائية التي ستنقل المنشأة إلى مصاف الملاعب العصرية، بما يضمن تنفيذ العمل وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة عالميًا لخدمة الرياضة في صعيد مصر.

مخطط زمني ورؤية هندسية متكاملة

ناقش المحافظ مع وفد الشركة الذي ضم حسني التميمي، وملاك إسحاق، والمهندس محمد توفيق، تفاصيل الجدول الزمني الدقيق لعمليات التنفيذ، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة دون إخلال بالجودة الهندسية.

تتضمن خطة التطوير تحديث كل مكونات الإستاد ليكون صرحًا رياضيًا متكاملًا يوفر بيئة مثالية لممارسة الأنشطة المختلفة، حيث يهدف المشروع إلى تحويل الموقع إلى وجهة تليق بتطلعات أبناء المحافظة وتواكب التطور العمراني والرياضي الذي تشهده البلاد في الآونة الأخيرة.

بناء الإنسان في قلب رؤية مصر 2030

أكد اللواء كدواني أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية الرياضية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بتطوير المنشآت يأتي كأحد المحاور الأساسية لبناء الإنسان ودعم طاقات الشباب.

وأوضح أن الرؤية تهدف إلى جعل الرياضة أسلوب حياة يوميًا للمواطنين، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي تسعى لاكتشاف المواهب الشابة ورعايتها في بيئة احترافية، مع ضمان الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة لتحقيق أقصى فائدة مجتمعية واقتصادية ممكنة.

شراكة استراتيجية لتعظيم الأصول الرياضية

أعرب ممثلو شركة استادات عن التزامهم الكامل بتسخير كافة الإمكانيات الفنية لإنجاز المشروع وفق أحدث النظم العالمية في إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية، مثمنين الدعم المستمر الذي تقدمه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل أي عقبات.

وأشار الوفد إلى أن إستاد المنيا في حلته الجديدة سيكون إضافة متميزة للقطاعين الرياضي والخدمي، وسيعمل كمركز إشعاع رياضي يساهم في تعزيز الأنشطة المجتمعية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين مختلف الفئات العمرية في عروس الصعيد.