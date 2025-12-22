إنقاذ سيدة سقطت في بيارة مياه عميقة في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أنقذ رجال الإسعاف والإنقاذ بمحافظة السويس سيدة سقطت داخل حفرة عميقة تحتوي على مواسير ضخمة بطريق مصر–إيران، وذلك في منطقة مخصصة لأعمال الرصف، حيث تطلب الموقف تدخلًا سريعًا وحذرًا لانتشالها من عمق البيارة التابعة لشبكة خطوط المياه قبل تفاقم حالتها الصحية، في واقعة حبست أنفاس المارّة والعاملين بالموقع.

تحركت أطقم مرفق الإسعاف فور تلقي البلاغ، حيث دفع المرفق بفريق إنقاذ متخصص رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الوضع المعقد، إذ واجهت الفرق تحديات ميدانية تمثلت في عمق الحفرة وضيق مساحتها بسبب وجود مواسير تجميع كبيرة بداخلها، وهو ما فرض على المنقذين اتباع بروتوكول تعامل شديد الحذر لضمان إخراج السيدة دون تعريضها لإصابات إضافية أثناء عملية الرفع والانتشال.

وأسفر السقوط المفاجئ عن إصابة السيدة بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء جسدها، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لها فور خروجها من الحفرة، ثم نُقلت على وجه السرعة إلى مجمع السويس الطبي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة واستكمال الفحوصات، فيما تواصل الجهات المختصة تأمين موقع الأعمال الجارية بالطريق لضمان سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في مناطق الرصف.