إعلان

إنقاذ سيدة سقطت في بيارة مياه عميقة في السويس

كتب : حسام الدين أحمد

07:38 م 22/12/2025

إنقاذ سيدة سقطت في بيارة مياه عميقة في السويس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

السويس - حسام الدين أحمد:

أنقذ رجال الإسعاف والإنقاذ بمحافظة السويس سيدة سقطت داخل حفرة عميقة تحتوي على مواسير ضخمة بطريق مصر–إيران، وذلك في منطقة مخصصة لأعمال الرصف، حيث تطلب الموقف تدخلًا سريعًا وحذرًا لانتشالها من عمق البيارة التابعة لشبكة خطوط المياه قبل تفاقم حالتها الصحية، في واقعة حبست أنفاس المارّة والعاملين بالموقع.

تحركت أطقم مرفق الإسعاف فور تلقي البلاغ، حيث دفع المرفق بفريق إنقاذ متخصص رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الوضع المعقد، إذ واجهت الفرق تحديات ميدانية تمثلت في عمق الحفرة وضيق مساحتها بسبب وجود مواسير تجميع كبيرة بداخلها، وهو ما فرض على المنقذين اتباع بروتوكول تعامل شديد الحذر لضمان إخراج السيدة دون تعريضها لإصابات إضافية أثناء عملية الرفع والانتشال.

وأسفر السقوط المفاجئ عن إصابة السيدة بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء جسدها، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لها فور خروجها من الحفرة، ثم نُقلت على وجه السرعة إلى مجمع السويس الطبي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة واستكمال الفحوصات، فيما تواصل الجهات المختصة تأمين موقع الأعمال الجارية بالطريق لضمان سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في مناطق الرصف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رجال الإسعاف محافظة السويس بيارة مياه سيارات الإسعاف

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا.. "ثلاثي هجومي"
بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة
الصور الأولى من عزاء سمية الألفي بحضور ابنها عمر الفيشاوي
رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة