ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

07:21 م 22/12/2025
    جدول امتحانات
    الاعدادية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

اعتمد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، لصفوف النقل والشهادات المحلية، وذلك حسب الخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن امتحانات النقل الابتدائي تبدأ يوم ١٠ يناير ٢٠٢٦، وتستمر حتى ١٤ يناير ٢٠٢٦، كما تبدأ امتحانات النقل لصفوف الإعدادي في الفترة من ١٠ يناير ٢٠٢٦، وتستمر حتى ١٤ يناير ٢٠٢٦.

كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والخاصة، والتربية الخاصة اعتبارًا من ١٥ يناير ٢٠٢٦ وتستمر حتى ٢٢ يناير ٢٠٢٦.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية "عام" يوم ١٠ وتستمر حتى ١٤ يناير، وامتحانات النقل للتعليم الفني من يوم ١٠ يناير ٢٠٢٦ وتستمر حتى ٢٢ يناير ٢٠٢٦.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة الالتزام بالجداول التي تم اعتمادها، مع أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر بكافة المراحل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية الفصل الدراسي الأول وزارة التربية والتعليم

