جريمة "أوضة السطوح".. أب يقيد ابنه بالحبال ويخنقه حتى الموت في أسيوط

في واقعة صادمة هزت محافظة أسيوط، تحول منزل أسرة في مركز صدفا إلى مسرح لجريمة مأساوية، عندما أقدم أب على قتل نجله بطريقة وحشية، بعد خلافات متكررة بسبب إدمان الابن للمواد المخدرة وارتكابه سرقات لتمويل تعاطيه.

الجريمة، التي عُرفت إعلاميًا باسم "أوضة السطوح"، جاءت بعد مشادة كلامية عنيفة بين الأب وابنه الشاب مؤمن ع. ج، الذي لم يتجاوز العشرين عامًا، حيث خرجت الكلمات عن نطاق السيطرة لتتحول إلى فعل مأساوي.

وكشفت التحقيقات أن الأب، في لحظة غضب، اعتدى على نجله بعصا خشبية، ثم قيّده من يديه وقدميه، واقتاده إلى غرفة أعلى المنزل، قبل أن يلف حبلًا حول عنقه ويشده حتى فارق الحياة، قاصدًا قتله، بحسب ما أوضحته تحريات مباحث مركز صدفا.

وعقب تلقي البلاغ، تحركت السلطات الأمنية فورًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات أسيوط، حيث أصدرت الدائرة الثانية حكمها بمعاقبة الأب بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.

وقال مصدر قضائي إن الجريمة جاءت بدافع الغضب الشديد من استمرار الابن في تعاطي المخدرات وارتكابه جرائم السرقة، مؤكداً أن الأب كان يعتقد أنه يحاول "إنقاذ نجله" من الانحراف، لكن تصرفه انقلب إلى مأساة قتلت الشاب.

الحادث أثار حالة من الصدمة بين جيران الأسرة، حيث وصفوا الأب بالجدّيّة الزائدة، وأنه حاول مرات عدة مواجهة سلوك نجله قبل أن تتطور الأمور إلى الجريمة.

ووصفت التحقيقات الجريمة بأنها واحدة من أكثر الجرائم المأساوية التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن السلطات المختصة تعمل على متابعة جميع الملابسات لضمان تطبيق العدالة.