بالصور- ضبط كمية من الأدوية منتهية الصلاحية في حملة بأسوان

كتب : إيهاب عمران

12:33 م 22/12/2025

شن فرع جهاز حماية المستهلك بأسوان، حملة مكبرة بالتنسيق مع هيئة الدواء، استهدفت التفتيش والمرور على عدد من الصيدليات ومخازن الأدوية.

أسفرت الحملة عن ضبط كمية من الأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية أخرى مهربة، بالإضافة إلى أدوية مجهولة المصدر، وأدوية خاصة بهيئة الشراء الموحد والتأمين الصحي، ومحظور تداولها خارج المستشفيات الحكومية، بإجمالي 38 صنفًا دوائيًا مخالفًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

تهدف هذه الحملات إلى ضبط الأسواق ومنع التلاعب، فضلاً عن مكافحة أي ممارسات احتكارية أو ضارة تمس صحة وسلامة المواطنين.

حماية المستهلك أسوان مخازن الأدوية

