أذربيجان: سجن وزير الدولة السابق في "ناجورنو كاراباخ" 20 عاما

برلين - (د ب أ)

قضت محكمة في أذربيجان بسجن روبين فاردانيان، وزير الدولة السابق في جيب ناجورنو- كاراباخ الأرمني الانفصالي الذي تمت استعادته، حسبما ذكرت وسائل إعلام اليوم الثلاثاء.

وواجه فاردانيان اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وممارسة الإرهاب.

وصدرت أحكام بالسجن مدى الحياة أو 20 عاما ضد آرمن آخرين شغلوا مناصب سياسية في الإقليم حتى استعادته في سبتمبر 2023.

وكان أراييك هاروتيونيان، الذي كان آخر من تولي الرئاسة في الإقليم، من بين خمسة أشخاص صدرت ضدهم أحكام بالسجن مدى الحياة.

وانطلقت محاكمات 16 سياسيا مطلع العام الجاري. وجرت محاكمة فاردانيان بصورة منفصلة.

وانتقدت عدة منظمات حقوقية ألمانية الإجراءات باعتبارها محاكمات صورية مسيسية ودعت السفارة الألمانية إلى مراقبتها.