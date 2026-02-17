إعلان

السعودية تجدد رفضها المطلق لتحويل إسرائيل أراضي الضفة إلى "أملاك دولة"

كتب : مصراوي

07:47 م 17/02/2026 تعديل في 07:48 م

سلمان بن يوسف الدوسري

جددت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، رفضها المطلق لتحويل إسرائيل أراضي الضفة الغربية إلى ما أسمته "أملاك دولة".

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن "المجلس أدان قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة)"، مجددا "الرفض المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية التي تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وأكد الدوسري، أن هذه الاعتداءات "تمثل على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأول أمس الأحد، صدّقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قرار يسمح لها الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية عبر تسجيلها كـ"أملاك دولة"، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن القرار يتيح تسجيل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية تحت تصنيف "أراضي دولة"، بما يسمح بإحكام السيطرة عليها.

إسرائيل الضفة الكنيسة السعودية

