بالصور- ضبط 200 كيلو أسماك ودواجن فاسدة في حملة بيطرية بأسوان

تواصل مديرية الطب البيطري بأسوان تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك، والمطاعم، ومحال الفسيخ والملوحة في مختلف المراكز والمدن، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء ومديريات التموين والصحة وغيرها من الجهات المعنية>



ويأتي ذلك ضمن خطة رقابية مستمرة لإحكام السيطرة على الأسواق وضمان تداول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال الدكتور جمعة مكي، مدير عام الطب البيطري، إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبمتابعة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تم تنظيم حملة مكبرة شملت المرور على محال الجزارة البلدية، وثلاجات اللحوم واللحوم المجمدة، والمطاعم، ومحال بيع الأسماك، للتأكد من سلامة المعروض ومطابقته للاشتراطات الصحية بمدينة أسوان.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة 200 كجم من الأسماك المملحة وغيرها من المواد الغذائية الفاسدة، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر للغش التجاري، لعرض وبيع دواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح أن المضبوطات تم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون.