في ليلة شتوية هادئة، لم يكن أحد يتوقع أن تنتهي رحلة صلح بمحاولة غدر، وأن تتحول سيارة ربع نقل متوقفة على مدخل قرية هادئة إلى مسرح لجريمة قتل غامضة، هزت أرجاء مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، قبل أن تنجح أجهزة الأمن في فك خيوطها وكشف المتورطين فيها.

- بلاغ غامض وجثة داخل سيارة

تعود تفاصيل الواقعة إلى 13 ديسمبر الجاري، حين تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان رجل داخل سيارة ربع نقل متوقفة عند مدخل قرية العقابلة بدائرة المركز.

- تحرك أمني سريع وكشف هوية القتيل

وعلى الفور، انتقل رئيس مباحث مركز شرطة الحسينية، يرافقه رئيس فرع البحث الجنائي بالشرق، إلى موقع البلاغ. وبالفحص والمعاينة، تبين أن الجثمان للمدعو عاطف سالم خميس، 51 عامًا، تاجر أغنام، مقيم بقرية جزيرة سعود، وقد لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الحسينية تحت تصرف النيابة العامة، فيما سادت حالة من الذهول بين الأهالي، خاصة مع غموض الدافع وراء الجريمة.

- بلاغ رسمي وبداية التحقيقات

جرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 26911 جنايات مركز شرطة الحسينية لسنة 2025، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وصرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

- خيوط الجريمة تبدأ في الظهور

بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة مدير مباحث الشرقية، كثف ضباط البحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، لتقود التحريات إلى مفاجأة مدوية، حيث تبين أن وراء الجريمة شخصًا يدعى السيد م.، وشهرته "السيد الكوري".

وكشفت التحريات أن "الكوري" استدرج المجني عليه واصطحبه بسيارته إلى مدينة القنطرة غرب، بزعم مقابلة بعض الأشخاص والتفاوض لحل خلافات سابقة.

- محاولة سرقة تنتهي بجريمة قتل

وأثناء وجودهم هناك، حاول المتهمون الاستيلاء على السيارة، إلا أن المجني عليه شعر بالخطر وحاول الفرار، فقام المتهمان إبراهيم م. إ، 23 عامًا، عاطل، وأحمد ش، 21 عامًا، عامل عاطل، وكلاهما مقيمان بالقنطرة غرب، بإطلاق أعيرة نارية أصابت تاجر الأغنام إصابة قاتلة أودت بحياته في الحال.

- محاولة تضليل وترك الجثمان

لم تتوقف الجريمة عند هذا الحد، إذ كشفت التحريات أن "السيد الكوري" تولى قيادة السيارة وبداخلها جثمان المجني عليه، وقام بتركها عند مدخل قرية العقابلة بدائرة مركز الحسينية، في محاولة لإبعاد الشبهة عنه وتضليل أجهزة الأمن.

- القبض على الجناة والسلاح المستخدم

وبتقنين الإجراءات، تمكن فريق البحث الجنائي بمركز الحسينية من ضبط المتهمين الثلاثة، وعُثر بحوزتهم على بندقية خرطوش استخدمت في ارتكاب الجريمة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قرر أدهم علاء، وكيل النيابة، حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية.