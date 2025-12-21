"شباب القليوبية".. 100 مركز ونادٍ لبث مباراة مصر وزيمبابوي

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

أنهت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية استعداداتها لفتح أبواب 100 مركز شباب ونادٍ على مستوى المحافظة، لاستقبال المواطنين لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي المقرر إقامتها غدًا، ضمن أولى مباريات المنتخب القومي في بطولة الأمم الإفريقية المقامة بالمغرب، وذلك عبر شاشات عرض كبيرة داخل المراكز.

أجواء تشجيعية وتجهيزات لوجستية

تستهدف المبادرة إتاحة الفرصة أمام الشباب والمواطنين لمتابعة اللقاء في أماكن آمنة ومجهزة، وسط أجواء تشجيعية ومشاركة وطنية، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية بما يضمن راحة وسلامة الحضور.

وأكد وليد الفرماوي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مراكز الشباب والأندية تم تجهيزها بكامل الإمكانيات اللازمة، من شاشات عرض عملاقة وأماكن جلوس مناسبة، بالإضافة إلى الخدمات المساندة التي تضمن تجربة مشاهدة مميزة.

دعم وزاري ومنصات للتجمع الإيجابي

تأتي هذه الخطوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، في إطار جهود المديرية لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من متابعة المباريات المهمة.

تهدف الخطة إلى تحويل مراكز الشباب إلى منصات تجمع جماهيري إيجابي يعكس روح الانتماء والدعم للمنتخب الوطني في مختلف المنافسات القارية.

مسابقات تفاعلية عبر "شباب سبورت"

وفي سياق متصل، أعلنت المديرية عن تنظيم مسابقة تفاعلية لمتابعي المباراة عبر تطبيق "شباب سبورت"، تتيح للجمهور توقع نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي مع فرصة الفوز بجوائز تحفيزية.

تأتي هذه الخطوة لزيادة التفاعل وإضفاء مزيد من الحماس والمتعة على متابعة الحدث الرياضي، وتعزيز الروابط بين الشباب والمنصات الرقمية للمديرية.