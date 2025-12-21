القليوبية الأزهرية تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات النقل غدًا

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

أتمت منطقة القليوبية الأزهرية كامل استعداداتها الفنية والإدارية لانطلاق امتحانات نقل الثانوية الأزهرية المقرر بدؤها غدًا الإثنين، وذلك ضمن خطة استنفار مكثفة تهدف إلى ضبط المنظومة الامتحانية وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب.

اجتماع موسع لترتيب المسارات

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، لوضع اللمسات الأخيرة على آليات سير العمل. وشهد الاجتماع حضورًا قياديًا رفيعًا شمل الشيخ مجدي أتي، مدير عام العلوم الشرعية والعربية، وماهر عبد الحق، مدير الامتحانات، وتيسير السيد، مدير الشئون القانونية، وأسماء طبل، مدير العلاقات العامة، بالإضافة إلى مديري المراحل التعليمية وموجهي العموم بالمنطقة.

تشديدات على الانضباط والنزاهة

ناقش المجتمعون الضوابط المنظمة للجان، حيث شدد الشيخ سعيد أحمد خضر على ضرورة الالتزام الدقيق بالتعليمات الإدارية، مؤكدًا أن "تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد" هما الركيزتان الأساسيتان لخروج الموسم الامتحاني بصورة تليق بمكانة الأزهر الشريف.

كما وجه بضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتوفير مناخ تربوي هادئ يساعدهم على التركيز.

متابعة ميدانية وحلول قانونية

خلص الاجتماع إلى تفعيل دور غرف العمليات والمتابعة الميدانية المستمرة لرصد سير اللجان لحظة بلحظة.

وأكدت الإدارة على سرعة التعامل مع أي معوقات طارئة فور حدوثها، مع التمسك بالأطر القانونية المنظمة لضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة، بما يخدم المصلحة العامة للطلاب والعاملين في المنظومة على حد سواء.