12 سيارة إطفاء تخمد حريقًا هائلًا بـ"سوق الخواجات" في المنصورة

كتب : مصراوي

11:07 م 02/12/2025

حريق سوق الخواجات بالمنصورة

الدقهلية - رامي محمود:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، اليوم، على حريق هائل اندلع داخل مبنى مكون من 4 طوابق (مخزن ومعرض ملابس) بمنطقة "سوق الخواجات" التجارية الشهيرة بمدينة المنصورة، وذلك دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في "مخزن ملابس رأفت صيام" بشارع بورسعيد.

دفعت الحماية المدنية بـ 12 سيارة إطفاء إلى موقع الحادث، حيث فرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا وأخلت السوق تمامًا من المارة والباعة لضمان سلامتهم وتسهيل عمليات الإطفاء.

وتبين بالفحص أن النيران شملت العقار المكون من أربعة أدوار بالكامل، ونجحت القوات في إخماد الحريق قبل امتداده للمباني المجاورة.

وأمرت النيابة العامة بانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق وحصر التلفيات والخسائر المادية.

سوق الخواجات حريق المنصورة اخماد حريق

