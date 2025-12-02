بسبب "شراء كلب".. الإعدام والسجن المشدد لقتلة شاب الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

قضت محكمة جنايات المنصورة (الدائرة 11)، اليوم، بالإعدام شنقًا لمتهم، والسجن المشدد 15 عامًا لآخر، والمشدد 5 سنوات لاثنين آخرين، وبراءة ثلاثة متهمين، في قضية مقتل شاب بمدينة نبروه، إثر مشاجرة دامية اندلعت بسبب خلافات على شراء كلب.

وأصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار محمد أحمد البهنساوي، بمعاقبة "فتحي طلعت بدير فرج أبو راشد" بالإعدام شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم "عبد الله الصباحي عبد الوهاب"، والسجن المشدد 5 سنوات لكل من "محمد فتحي طلعت" و"محمد السعودي الششتاوي".

شمل الحكم براءة ثلاثة متهمين هم: "عمر فتحي طلعت" (طفل)، و"طلعت محمد طلعت"، و"محمد الصباحي عبد الوهاب"، وذلك في القضية رقم 14029 لسنة 2024 جنايات نبروه.

تعود وقائع القضية إلى 27 ديسمبر 2024، حين أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة بتهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف وقتل المجني عليه "محمد إسماعيل عبد اللطيف الإمبابي" عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيتوا النية لقتله وأعدوا أسلحة بيضاء (خنجر، مطواة، سكاكين، وشوم)، وسددوا له طعنات نافذة بالصدر والبطن أودت بحياته، وهو ما أكدته شهادات الشهود وتحريات المباحث.