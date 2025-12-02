بعد إبطال نتيجتها.. ماذا حدث داخل لجنة انتخابات النواب رقم 49 بطوخ؟

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، إبطال نتيجة اللجنة الفرعية رقم 49 بدائرة طوخ بمحافظة القليوبية، بعد رصد تداول ورقة الاقتراع خارج اللجنة، وهو ما يعد مخالفة لقوانين وإجراءات الانتخابات، ويؤثر على صحة النتائج النهائية ومصداقية العملية الانتخابية.

ومن المتوقع، أن تشمل الخطوات القادمة: إعادة فرز الأصوات أو إعادة إجراء الانتخابات في اللجنة المتضررة، لضمان حقوق جميع الناخبين وشفافية العملية الانتخابية.

وتواصل الهيئة متابعة جميع اللجان على مستوى الجمهورية، واتخاذ أي إجراءات تصحيحية فور رصد أي مخالفات.



وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الثانية – ومقرها مركز شرطة طوخ – الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب 2025 بعد الانتهاء من أعمال الفرز باللجان الفرعية التابعة للدائرة.

وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 442,622 ناخبًا، فيما أدلى 77,025 ناخبًا بأصواتهم.

سجلت اللجنة 9,877 صوتًا باطلًا، بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 57,712 صوتًا.

في التصويت على القوائم، حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 48,005 أصوات، مقابل 9,887 صوتًا لم تُدلِ لصالح القائمة.



أما نتائج المقاعد الفردية، فبلغ إجمالي الأصوات 77,025 صوتًا، منها 9,856 صوتًا باطلًا و67,169 صوتًا صحيحًا، وجاء ترتيب المرشحين على النحو التالي:

مصطفى النفيلي: 31,928 صوتًا

هشام محمد بيومي: 17,182 صوتًا

ياسر منصور قدح: 22,205 صوتًا

أحمد فكري عبد العزيز: 5,487 صوتًا

شيرين فاروق عبد السلام: 4,851 صوتًا

إبراهيم عبد الفتاح: 2,511 صوتًا

محمد نجاح علي: 8,066 صوتًا

حسين حمدي معوض: 1,560 صوتًا

نبيل أحمد محمد: 2,512 صوتًا

يسري أحمد محمد: 23,255 صوتًا

رشاد شكري: 14,801 صوتًا