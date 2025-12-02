محافظ الشرقية يحيل 9 موظفين بتعليم الزقازيق للتحقيق

قرر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إحالة عدد من العاملين بالمنشآت التعليمية بمركز الزقازيق للتحقيق، وذلك بعد رصد غيابهم عن مقار عملهم وعدم التزامهم بالضوابط الوظيفية.



أكد المحافظ، أن الانضباط والالتزام يعدان معياراً رئيسياً لتقييم الأداء وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما شدد المحافظ على ضرورة استمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة الميدانية والمرور المفاجئ على المنشآت الخدمية بمختلف القطاعات، لضبط منظومة العمل ورصد أي حالات تقصير أو إهمال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه المخالفين.



من جانبه، أوضح محمد السيد، مدير إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، أنه تم تشكيل لجان تفتيشية من فريق عمل الإدارة للمرور على المنشآت التعليمية بمركز الزقازيق، لمتابعة انتظام العاملين والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل. وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدة مخالفات.



جاءت نتيجة اللجان برصد عدة مخالفات تشمل عدم تواجد 4 من العاملين بمدرسة بوبسطة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شرق الزقازيق، وتم التسديد ضدهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد 4 من العاملين بمدرسة بوبسطة الابتدائية رقم 2 بإدارة شرق الزقازيق، وتم تسجيل ترك العمل قرين أسمائهم.



وتبين عدم تواجد أحد العاملين بمدرسة الحناوي الابتدائية رقم 2 وعدم حضور آخر، وتم التسديد بما يفيد ترك العمل والغياب.



وبناءً على التقرير، وجّه محافظ الشرقية بإحالة جميع العاملين غير الملتزمين للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.