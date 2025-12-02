تقديم الخدمات الطبية لـ 6 آلاف مواطن خلال قوافل "حياة كريمة" بالمنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا جهودها في دعم القرى الأكثر احتياجًا وتقديم خدمات طبية مجانية للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذًا لتعليمات أ.د. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء الوزير عماد كدواني محافظ المنيا، وبقيادة د. محمود عمر عبدالوهاب وكيل وزارة الصحة.

وأعلن الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن المديرية تمكنت خلال شهر نوفمبر 2025، من تنفيذ 6 قوافل طبية علاجية بعدد من قرى المحافظة، شملت: منشأة المغالقة بملوي، بني موسى وبني حسن الشروق بأبو قرقاص، شلقام ببني مزار، طحا بسمالوط، وههيا بمركز المنيا، وأسفرت عن تقديم خدمات طبية مجانية لعدد 6245 مواطنًا في مختلف التخصصات.

وقالت د. وفاء عادل، مسؤول القوافل الطبية، إن القوافل قدّمت حزمة واسعة من الخدمات الصحية تنوعت بين الكشف الطبي والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، إضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة للمستشفيات.

وجاء توزيع الخدمات كالتالي: 1243 باطنة، 1623 جراحة، 1871 أطفال، 407 نساء وتنظيم أسرة، 807 جلدية، 294 أسنان، إلى جانب 718 تحاليل طبية، 96 موجات صوتية، 46 أشعة عادية، و574 كشف مبكر للضغط والسكر، فيما تم تحويل 33 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات، إضافة إلى 615 مستفيدًا من الندوات التثقيفية الصحية.

وأكدت مديرية الصحة استمرار جهودها في تنفيذ القوافل الطبية بمختلف مراكز المحافظة، ضمانًا لوصول الخدمة الصحية المجانية لكل مواطن، ودعمًا لرؤية الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية داخل القرى الأكثر احتياجًا.