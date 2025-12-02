خدمة المواطنين بالشرقية تستقبل 395 طلبًا وشكوى بنسبة إنجاز 100%

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام تواصل عملها على مدار اليوم لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين دون تمييز، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها.

وأوضح إبراهيم عز الدين، مدير إدارة خدمة المواطنين، أن الإدارة استقبلت خلال شهر نوفمبر الماضي 395 موضوعًا، بواقع 160 شكوى و235 طلبًا، مؤكدًا أنه تم التعامل مع جميع الموضوعات المقدمة بنسبة إنجاز 100%، وفق الإمكانات المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتنوعت الشكاوى والطلبات بين شكاوى البناء بدون ترخيص وطلبات توصيل المرافق (مياه – صرف – كهرباء – غاز) وتقنين أوضاع أراضي واضعي اليد وتظلمات وظيفية

وطلبات خاصة بمعاش «تكافل وكرامة» وفرص عمل بالقطاع الخاص.

وأكد محافظ الشرقية أن حل مشكلات المواطن يمثل جوهر العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على أهمية التواصل المباشر والمتابعة الدورية لتذليل العقبات وتقديم خدمة مميزة تليق بأهالي الشرقية.