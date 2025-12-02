ننشر أسماء ضحايا حريق مخزن العكرشة بالخانكة

شهدت منطقة العكرشة التابعة لمدينة الخانكة محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع رامي عادل، 25 عامًا، وحسانين راضي عبد الغني، 70 عامًا، إضافة إلى إصابة أحمد محمد عبد الفتاح، 48 عامًا باشتباه كسر في العمود الفقري، وذلك عقب اندلاع حريق هائل داخل مخزن بلاستيك بالطابق الأرضي المجاور للمسجد الكبير.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، فانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، إلى جانب وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية، انتشار النيران بسرعة نتيجة طبيعة المواد البلاستيكية شديدة الاشتعال، ما أدى إلى امتداد الحريق داخل المخزن قبل أن تنجح القوات في السيطرة عليه بالكامل.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على جثتي المتوفين تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

كما تواصل الجهات المختصة أعمال الفحص للتأكد من مدى التزام المخزن باشتراطات السلامة المهنية والوقاية من الحرائق.