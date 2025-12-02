إعلان

من فرح إلى مأتم.. مصرع صبي أثناء نقل عفش عروس بالأقصر

كتب : محمد محروس

10:39 ص 02/12/2025

الشاب المتوفي

لقي شاب في السابعة عشرة من عمره مصرعه في حادث مأساوي بمدينة الأقصر، خلال مشاركته في نقل عفش عروس لتتحول أجواء الفرح إلى مأتم خلال لحظات.

كان الشاب كرم عائدًا بصحبة سيارة تحمل أجهزة الـ DJ الخاصة بزفة عروس أحد أقاربه، وبعد انتهاء مشاركته في نقل عفش العروسة، وأثناء مرور السيارة أسفل كوبري المطار، وقع الاصطدام القاتل.

ووفقًا لروايات شهود عيان، ارتطم رأس الشاب بجسم الكوبري السفلي بشكل مفاجئ، ما تسبب له في إصابة شديدة ونزيف حاد.

جرى إسعاف الشاب على الفور ونقله إلى المجمع الطبي الدولي بالأقصر، حيث بذل الفريق الطبي جهودًا كبيرة لمحاولة إنقاذه، إلا أن خطورة الإصابة كانت أكبر من أن تعالج، ليتم إعلان وفاته بعد وقت قصير من وصوله.

وخيم الحزن على أسرة الشاب وأقاربه وأهالي المنطقة، الذين أكدوا أن كرم كان معروفًا بطيبة قلبه، وأن رحيله المفاجئ شكل صدمة موجعة للجميع.

مصرع صبي نقل عفش عروس الأقصر

