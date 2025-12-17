شهدت مدرسة الشهيد علاء عزت الثانوية بمدينة الخصوص، توافدًا ملحوظًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط التزام بالإجراءات التنظيمية داخل اللجان.

وجاء إقبال الناخبين منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت، في أجواء اتسمت بالهدوء والانضباط، مع حرص القائمين على العملية الانتخابية على تسهيل دخول الناخبين وتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري.

وجاء ذلك في إطار متابعة المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لسير العملية الانتخابية في مستهل اليوم الأول من جولة الإعادة، من داخل غرفة عمليات الشبكات الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث أكد تمام فتح جميع اللجان على مستوى المحافظة، وانتظام دخول الناخبين دون معوقات.

وأجرى محافظ القليوبية اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة الأوضاع بمحيط اللجان، والتأكد من الاستقرار الكامل، مع توجيهاته بسرعة التعامل مع أي شكاوى طارئة، وتوفير سبل الراحة والدعم لكبار السن وذوي الهمم بما يضمن مشاركتهم بسهولة ويسر.

وأوضح المحافظ أن جولة الإعادة تُجرى داخل 6 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة، بعد تجهيز 277 مقرًا انتخابيًا تضم 397 لجنة فرعية، مؤكدًا خضوع جميع المقار لمعاينات دقيقة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليوم، مشيدًا بوعي أبناء المحافظة وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في إعادة انتخابات مجلس النواب، بما يعكس صورة حضارية ومشرفة للقليوبية.