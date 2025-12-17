إعلان

توافد الناخبين على لجان الخصوص في جولة إعادة انتخابات النواب بالقليوبية -صور

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:35 ص 17/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    لجان الخصوص 2
  • عرض 4 صورة
    لجان الخصوص
  • عرض 4 صورة
    لجان الخصوص 3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مدرسة الشهيد علاء عزت الثانوية بمدينة الخصوص، توافدًا ملحوظًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط التزام بالإجراءات التنظيمية داخل اللجان.

وجاء إقبال الناخبين منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت، في أجواء اتسمت بالهدوء والانضباط، مع حرص القائمين على العملية الانتخابية على تسهيل دخول الناخبين وتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري.

وجاء ذلك في إطار متابعة المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لسير العملية الانتخابية في مستهل اليوم الأول من جولة الإعادة، من داخل غرفة عمليات الشبكات الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث أكد تمام فتح جميع اللجان على مستوى المحافظة، وانتظام دخول الناخبين دون معوقات.

وأجرى محافظ القليوبية اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة الأوضاع بمحيط اللجان، والتأكد من الاستقرار الكامل، مع توجيهاته بسرعة التعامل مع أي شكاوى طارئة، وتوفير سبل الراحة والدعم لكبار السن وذوي الهمم بما يضمن مشاركتهم بسهولة ويسر.

وأوضح المحافظ أن جولة الإعادة تُجرى داخل 6 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة، بعد تجهيز 277 مقرًا انتخابيًا تضم 397 لجنة فرعية، مؤكدًا خضوع جميع المقار لمعاينات دقيقة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليوم، مشيدًا بوعي أبناء المحافظة وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في إعادة انتخابات مجلس النواب، بما يعكس صورة حضارية ومشرفة للقليوبية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لجان الخصوص مجلس النواب 2025 القليوبية انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من القضاء ضد الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"
عملية جراحية منعتها من الهرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة نيفين مندور
الصور الأولى لموقع حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
حريق مفاجئ ودخان قاتل.. جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها بالإسكندرية
وفاة الفنانة نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عامًا
"اللي مات كان قاعد على البحر".. تفاصيل صادمة عن حادث كورنيش الإسكندرية- فيديو وصور